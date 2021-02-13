На МКАД водителей накормят и обогреют

Более 40 точек обогрева и питания для водителей, а также передвижных туалетных кабин будут установлены в ближайшие часы на всем протяжении МКАД.

Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Такое решение принято в связи с неблагоприятными погодными условиями и прогнозируемым понижением температуры до -27 градусов.

«По поручению мэра на всем протяжении МКАД будут организованы пункты обогрева и полевые кухни для обеспечения бесплатным горячим питанием водителей», — цитирует Бирюкова газета «Известия».

Он отметил, что в настоящий момент продолжается масштабная уборка снега. В связи с тем, что во всех округах города проходят колонны коммунальной техники, заммэра призвал столичных водителей воздержаться от поездок на личном транспорте.

По его словам, на уборку снега в Москве потребуется пять суток. К ней привлечены около 70 тысяч человек и почти 14 тысяч единиц снегоуборочной техники.

Как отмечает издание, за неполные двое суток в городе выпало три четверти месячной нормы осадков.

Ранее Дептранс отводил на расчистку города от снега около трех дней.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что высота снежного покрова достигнет в столице 55−60 сантиметров «с претензией на рекорд».



Из-за продолжающегося больше суток сильного снегопада в московских аэропортах по данным на утро субботы было отменено и задержано более 40 рейсов.

Как сообщал ridus.ru, к 9 утра субботы пробки в центре города и на части МКАД составили 9 баллов.



На нескольких участках МКАД 13 февраля было зафиксировано движение автомобилей по встречной полосе.

