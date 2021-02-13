Дептранс назвал сроки, необходимые для уборки снега в Москве

Чтобы очистить столичные дороги от снега и устранить последствия снегопада, потребуется примерно три дня, сообщили в Дептрансе Москвы.

За сутки в городе выпало более 30 см снега.

В настоящее время к уборке привлечены 13,5 тысяч машин ЖКХ.

При этом снег сдвигают на обочину, в результате чего он частично занимает правую полосу. «Улицы становятся на 30−50% уже, образуются пробки, а автомобилисты с непривычки въезжают в сугробы», — сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В ведомстве признают, что ситуация сложная, однако мгновенно избавиться от снега невозможно. Понадобится около трех дней, чтобы убрать уже выпавшие сугробы.





По данным Дептранса, осадки могут продлиться до 14 февраля, в связи с чем автомобилистам рекомендовали отказаться от поездок в часы пик. Водителям грузовиков напомнили, что фуры буксуют на МКАД и эстакадах. Ранее появилась информация о том, что «Дорожный патруль» вытащил из снежных сугробов в Москве 387 грузовых автомобилей.

«РЕН ТВ» опубликовал кадры, на котором запечатлены погребенные в снегу машины.

Как сообщал ridus.ru, к 9 утра субботы пробки в центре города и на части МКАД составили 9 баллов. Накануне вечером Москва несколько часов стояла в 10-балльных пробках.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что высота снежного покрова достигнет в столице 55−60 сантиметров «с претензией на рекорд».

Из-за продолжающегося больше суток сильного снегопада в московских аэропортах по данным на утро субботы было отменено и задержано более 40 рейсов.



Согласно прогнозу Гидрометцентра, в ближайшие дни в Москве ожидается настоящий «снежный коллапс».