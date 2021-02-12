Синоптик предположил, что высота сугробов в Москве приблизится к рекордной

К утру субботы в столице выпадет еще как минимум 15 миллиметров осадков.

Высота снежного покрова достигнет 55−60 сантиметров «с претензией на рекорд», сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что циклон «Волкер» продолжает «утюжить экстремальными снегопадами практически всю территорию Среднерусской равнины». По словам синоптика, в ближайшие 12−15 часов натиск циклона будет только усиливаться, а значит, то, что было с погодой до этого момента, это «еще только цветочки».

«С наступлением темного времени суток связанный с этим атмосферным вихрем теплый фронт обострится, а значит, пурга вступает в фазу наихудшего сценария непогоды, пик которой придется на поздний вечер и ночь на субботу», — рассказал Тишковец в интервью «РИА Новости».

По его прогнозам, снежная буря будет только усиливаться, а порывы ветра будут достигать 15−20 метров в секунду. Он добавил, что поднимется «черная» метель, видимость ухудшится до нескольких сотен метров, на дорогах образуются заносы, установится нелетная погода. Хотя днем ожидается минус 11 — минус 16 градусов, из-за сочетания высокой влажности будет казаться, что на улице 20−25 ниже нуля.

Тишковец также пообещал, что к полудню субботы шторм прекратится, после чего погода возьмет курс на постепенное улучшение. Однако в начале следующей недели морозы усилятся до минус 25 — минус 30.

Синоптик также сообщил, что за сутки в Москве выпало более 12 миллиметров осадков, что составляет треть месячной нормы. Сугробы выросли до 45−50 сантиметров.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в ближайшие дни в Москве ожидается настоящий «снежный коллапс».