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Украинский генерал сообщил об увольнении из ВСУ 70 тысяч военных

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© Serhii Hudak/Ukrinform via ZUMA Wire/ТАСС

© Serhii Hudak/Ukrinform via ZUMA Wire/ТАСС

Украинский генерал Сергей Кривонос констатировал ослабление армии страны из-за увольнения из ее рядов десятков тысяч военных.

«Посмотрите, какое количество военных с боевым опытом уволились за последние годы. Эта цифра — порядка 70 тысяч», — заявил он в эфире канала «Апостроф».

Кривонос предположил, что такая ситуация сложилась из-за нестабильности на фронте, поскольку военные не знают, «что им делать дальше».

По словам генерала, выдаваемые за службу денежные вознаграждения солдаты называют «иудскими».

Он также добавил, что властям Украины следует перестать заниматься самообманом и врать населению, что в стране все прекрасно. «Где хорошо? Экономика в упадке, армия ослаблена», — цитирует Кривоноса «РИА Новости».

Сергей Кривонос © Пресс-служба президента Украины

Сергей Кривонос © Пресс-служба президента Украины

Накануне спикер делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявил, что украинские военные открывают огонь по противнику в Донбассе вопреки режиму прекращения огня. Он признался, что Украина не может инициировать фактическую отмену перемирия, поскольку такие действия могут вызвать «нелицеприятную реакцию мирового сообщества».

Как писал ранее ridus.ru, эксперт украинской консалтинговой компании Defense Express рассказал, почему производство танков на Украине практически остановилось. По его словам, у танкового завода имени Малышева (ЗиМ) в Харькове возникла двухмесячная задолженность по зарплате перед коллективом. Кроме того, не покрыты долги за поставки узлов, систем и агрегатов, не оплачены счета за газ.

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