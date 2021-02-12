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Киев признал срыв перемирия в Донбассе по вине украинских военных

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© Александр Русский/ТАСС

© Александр Русский/ТАСС

Украинские военные открывают огонь по противнику в Донбассе вопреки режиму прекращения огня, заявил спикер делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.

Он признался, что Украина не может инициировать фактическую отмену перемирия, поскольку такие действия могут вызвать «нелицеприятную реакцию мирового сообщества».

По его словам, те, кто говорит, что украинские военные не стреляют, лгут.

«Такова наша похоронная команда „проевропейских патриотов» — в любом своем выступлении они стремятся потрепать имена погибших, сделать немножко политики на павших солдатах», — написал Арестович на своей странице в Facebook.

Спикер украинской делегации добавил, что де-юре режим прекращения огня продолжает действовать, но с нарушениями.

В сентябре прошлого года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что инициировал срочный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в связи с жертвами среди украинских военнослужащих в Донбассе. Он подчеркнул, что Киев «выступает за безусловное прекращение огня». По словам Кулебы, 6 сентября в результате столкновений в Донбассе погиб украинский военнослужащий. Еще один получил ранения.

Министр добавил, что Украина в связи «с этими провокациями» приняла срочные меры, предусмотренные Соглашением Трехсторонней контактной группы от 22 июля 2020 года о дополнительных мерах поддержания режима прекращения огня.

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