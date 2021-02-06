Китай «похоронил» производство танков на Украине

Эксперт украинской консалтинговой компании Defense Express рассказал, почему производство танков на Украине практически остановилось.

По его словам, у танкового завода имени Малышева (ЗиМ) в Харькове возникла двухмесячная задолженность по зарплате перед коллективом. Кроме того, не покрыты долги за поставки узлов, систем и агрегатов, не оплачены счета за газ.

Поставщиков пытались заманить схемой с отсрочкой платежей, а позже — гарантийными письмами, но в итоге все равно не рассчитались с ними.

«Долговое дно снова и снова углубляется. Каждый день содержание такого монстра как завод имени Малышева — это два миллиона гривен (5,4 миллиона рублей). Независимо от того, производит ли он какую-то продукцию или нет», — цитирует эксперта «РИА Новости».

Усугубило положение завода решение главного заказчика предприятия — Пакистана — переключиться на сотрудничество с Китаем. Ранее Исламабад закупал у ЗиМа танки Т-80УД, а также моторно-трансмиссионные установки к танкам «Аль-Халид» и «Аль-Халид-1», благодаря чему завод получил почти миллиард долларов прибыли. Однако китайский танк VT-4 потеснил продукцию предприятия не только в Пакистане, но и в Таиланде.

В результате экспортная нагрузка ЗиМа значительно сократилась. Вдобавок Минобороны Украины перестало заключать с заводом контракты на поставку танков.

В настоящий момент Укроборонпром пытается найти директора для ЗиМа, однако эксперт считает, что локальные кадровые решения не помогут главному танковому предприятию страны выйти из кризиса, поскольку оно уже фактически стало банкротом.

В июле 2018 года бывший командир танкового взвода ВСУ Алексей Бобовников рассказал, почему украинскую армию не перевооружают новыми танками «Оплот». По его словам, мощность завода-производителя составляет всего десять танков в год. Значит, чтобы обеспечить танками хотя бы одну бригаду, понадобится 10 лет.

В 2017 году заместитель командующего Сухопутными войсками Украины по логистике генерал Юрий Толочный рассказал о проблемах, с которыми сталкивается армия из-за проблем с украинской военной техникой, которая в большинстве своем безнадежно устарела.