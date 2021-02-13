«Нет беззаботных снежинок»: почему в провинции не любят Навального

В воскресенье, 14 февраля, должна состояться очередная акция в поддержку блогера Алексея Навального. Накануне руководитель региональных штабов блогера Леонид Волков призвал россиян выйти вечером во двор, включить фонарик на телефоне, поднять вверх и постоять так несколько минут.

Примечательно, что обращение Волкова адресовано исключительно жителям больших городов. Судя по всему, Леонид не рассматривает граждан, проживающих в провинции, в качестве потенциальных сторонников Алексея Навального, который в 2018 году заявлял о своих президентских амбициях.

По мнению политолога Павла Даниила, Леонид Волков прекрасно понимает, что в провинции ему «ловить нечего», поскольку в малых городах «беззаботных снежинок» — фанатов Навального гораздо меньше, чем в Москве или Санкт-Петербурге.

В провинции люди взрослеют быстро, рано начинают зарабатывать на жизнь. Они не воспринимают инфантильную повестку Навального, к которой тяготеют дети обеспеченных москвичей, петербуржцев и жителей крупных региональных центров. Поэтому Волков и обращается исключительно к людям из больших городов, — пояснил эксперт.

«Кроме того, Алексей Навальный часто позволял себе неуважительно относиться к сторонникам. В провинции подобное поведение не любят. Это среди московской интеллигенции такое отношение воспринимают как брутальное, а в провинции каждый второй является человеком брутальным. Навальный и Волков никогда не смогут убедить этих людей в том, что они светочи демократии, а не обычные жулики, которые крадут донаты», — заключил Павел Данилин.

Напомним, что 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный, признав Алексея виновным в систематическом нарушении правил отбывания условного наказания. Теперь блогер проведет за решеткой два года и восемь месяцев.

До этого Алексей Навальный был признан виновным по двум уголовным делам. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере в отношении компании «Кировлес» и французского производителя косметики «Ив Роше».

Также продолжается судебный процесс по делу об оскорблении Алексеем Навальным ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. В июне прошлого года Навальный опубликовал видео, в котором назвал Артеменко «холуем», «предателем» и «бессовестным человеком» за то, что тот снялся в ролике в поддержку внесения в российскую Конституцию поправок.

