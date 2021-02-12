Эксперт: либо Навальный сумасшедший, либо выполняет заказ

Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко отказался участвовать в суде над блогером Алексеем Навальным, который в июне прошлого года назвал его «холуем», «предателем» и «бессовестным человеком».

Навальный продолжает нелицеприятно отзываться о пенсионере. В частности, он заявил, что Артеменко является «марионеткой в чужих руках», поскольку не может в 95 лет трезво оценивать происходящее.

Потерпевший в свою очередь сообщил, что боится умереть от эмоционального стресса, а потому дальнейшее участие в судебных заседаниях считает для себя неприемлемым.

«Либо Навальный сошел с ума, либо у него есть какой-то коварный план, — высказался в интервью ridus.ru заместитель председателя Комиссии ОПРФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов. — Статья о клевете, по которой его обвиняют в связи с историей об оскорблении ветерана, не является тяжелой. До реальных сроков доходит редко. Обычно такие дела заканчиваются примирением сторон. Что мешает Алексею Навальному попросить прощения у ветерана и тем самым попробовать разрешить ситуацию — загадка. Вероятно, он просто сходит с ума от постоянного внимания со стороны СМИ. Или он вынашивает какой-то план, а может, имеет соответствующий заказ со стороны неких иностранных структур, желающих нанести удар по базовым ценностям россиян. История Великой Отечественной войны — это то, что нас всех объединяет. Поэтому те или иные спекуляции на данную тему нас, как правило, сильно травмируют».

Возможно, Навальный хочет получить максимальное наказание за оскорбление ветерана, чтобы потом говорить о том, что он политический заключенный, а не обычный уголовник, осужденный ранее за мошенничество, — заключил общественник.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный, признав Алексея виновным в систематическом нарушении правил отбывания условного наказания. Теперь блогер проведет за решеткой два года и восемь месяцев.



До этого Алексей Навальный был признан виновным по двум уголовным делам. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере в отношении компании «Кировлес» и французского производителя косметики «Ив Роше». Подробнее об этом читайте здесь.