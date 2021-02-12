На МКС доставят систему для выработки воды из урины астронавтов

Грузовой корабль Cygnus доставит на Международную космическую станцию (МКС) около 4 тонн материалов для научных экспериментов, оборудования, провианта и предметов первой необходимости для экипажа.

Стыковка корабля с МКС намечена на понедельник, 22 февраля, а запуск ракеты-носителя Antares с космодрома в Виргинии, состоится 20 февраля в 12.36 (20.36 мск).

Американским астронавтам будет доставлена система для выработки воды из урины и система для выявления радиации, которую планируется использовать в ходе пилотируемого полета на орбиту Луны.

Кроме того, они получат материалы, необходимые для выращивания протеиновых кристаллов в условиях невесомости и для изучения влияния невесомости на мышечную массу. Последний из этих экспериментов проводится на круглых червях.

Как сообщает NASA, на МКС также прибудет «космический компьютер», который в будущем предполагают использовать для повышения эффективности обработки получаемой в ходе научных экспериментов данных.

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В январе представитель NASA рассказала о планах по доставке на грузовом корабле Cygnus компонентов воздуха для пополнения его запасов на станции и поддержания необходимого давления на ней до устранения его утечки.

В октябре прошлого года российские космонавты, находившиеся на борту МКС, сообщили, что попробуют воду, полученную в результате переработки мочи. Экспериментальная система регенерации воды из урины СРВ-У-РС установлена в российском модуле «Рассвет». «Сегодня поставили ведро с дистиллированной водой из системы регенерации воды из урины в систему регенерации воды из конденсата, которая эту воду переработает в питьевую», — рассказал космонавт Иван Вагнер.

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