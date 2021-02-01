Космонавт Крикалев сравнил «космическое меню» россиян и американцев

Даже в космосе люди из разных стран соблюдают традиции и питаются блюдами национальной кухни.

Космонавт Сергей Крикалев раскрыл секреты «космического меню» россиян и американцев.

Он отметил, что поскольку еда в космосе должна быть калорийной, полезной и вкусной, но при этом легкой и не объемной, есть можно все, но только после специальной обработки.

По словам Крикалева, и у российских космонавтов, и у американских астронавтов ежедневный рацион рассчитан на четыре приема пищи, а энергетическая ценность питания у тех и других составляет примерно 3000−3500 ккал в сутки.

На завтрак россияне едят каши и творог, на обед — борщ, картофельное и мясное пюре, а также различные виды супов. На ужин в меню у космонавтов — лапша, омлет и овощи. Кроме того, на орбиту доставляют шоколад, сгущенку, икру, сыр, орехи, фрукты, колбасу и кисель.

Астронавты предпочитают традиционную американскую кухню: бургеры, тортильи, креветки и бекон, а по праздникам угощаются индейкой. Не ограничивают они себя в пиве и кока-коле, а на десерт могут съесть печенье и даже порошковые драже M&M's.

Крикалев считает, что российское меню выглядит более полезным и сбалансированным, а американская еда более специфичной.

«У нас и у американцев требования к еде очень близкие, поскольку еда должна минимально весить и быть безопасной». — рассказал он в беседе с ФАН. Он отметил, что особенно при длительных полетах подходы к питанию русских и американцев стали совпадать.

«На МКС рацион у нас был смешанный. Половина американской еды, половина — нашей. Главным условием было, чтобы еда соответствовала правилам срока хранения в один год», — вспоминает Крикалев. По его словам, смешанный рацион добавлял россиянам и американцам разнообразия — они могли брать блюда друг у друга. Американцам, например, нравились некоторые блюда русской кухни, в том числе творог.

Ранее российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который сейчас находится на МКС, не только рассказал, но и показал, чем в наши дни питаются на орбитальной станции. В Twitter он опубликовал видео, в котором продемонстрировал набор питания, рассчитанный на 16 дней. Вся еда содержится в трех специальных контейнерах. «Это продукты сублимационной сушки», — объяснил космонавт. «Тюбиков давно уже нет», — добавил он.

Как сообщал ridus.ru, недавно астронавты поделились с российским экипажем едой, так как космонавты остались без продовольствия из-за задержки запуска грузового корабля «Прогресс МС-16». Он прилетит на орбиту в лучшем случае 15 февраля. Запасов пищи на столь длительный срок у россиян на МКС не оказалось, однако на выручку пришли американские коллеги, предоставившие, по словам Сергея Рыжикова, 13 контейнеров с рационами питания.

