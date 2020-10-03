Космонавты сообщили, что будут пить воду, полученную из урины

Российские космонавты, находящиеся на борту МКС, сообщили, что попробуют воду, полученную в результате переработки мочи.

Экспериментальная система регенерации воды из урины СРВ-У-РС установлена в российском модуле «Рассвет».

Известно также, что штатная система СРВ-УМ будет использоваться в новом модуле «Наука», который должен прилететь на МКС в 2021 году. Кроме того, система предыдущего поколения СРВ-У имелась на российской станции «Мир».

«Сегодня поставили ведро с дистиллированной водой из системы регенерации воды из урины в систему регенерации воды из конденсата, которая эту воду переработает в питьевую», — написал космонавт-испытатель Иван Вагнер на своей странице в Twitter. «И вечером мы уже будем пить эту воду», — добавил он.

Вагнер также напомнил, что технология переработки мочи в воду испытывается в рамках эксперимента «Сепарация».

Как отмечает РИА Новости, переработка урины позволяет снизить объем поставки воды на станцию грузовыми кораблями с Земли. Подобная система имеется и на американском сегменте МКС.

Вместе с Вагнером на Международной космической станции сейчас находятся российский космонавт Анатолий Иванишин и американский астронавт Кристофер Кэссиди.

Ранее сообщалось, что экипаж МКС решил заполнить конфетти ее российский модуль, где недавно была выявлена утечка воздуха. Космонавты предполагают, что полоски конфетти и пластика с кусочками пены позволят найти место утечки. Для этого часть бумажных полосок закрепят в отсеке, а часть оставят в свободном полете в невесомости.