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Анонсирована новая распродажа туров по России с кешбэком

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© ANATOLY MALTSEV / EPA / ТАСС

© ANATOLY MALTSEV / EPA / ТАСС

Уже в феврале начнется новая распродажа туров по России с кешбэком, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, основные условия программы останутся теми же, что были в октябре-декабре 2020 года.

Правила на представление этой субсидии уже подготовлены, добавила она.

«Мы хотели бы в этом году продолжить эту самую востребованную меру поддержки, ее выше всего оценил и бизнес, и туристы», — цитирует Догузову газета «Известия».

Она уточнила, что согласно условиям программы, тур должен длиться не менее двух ночей, а государство вернет 20% его стоимости, но не более 20 тысяч рублей за одну операцию по одной карте. При этом для оплаты тура необходимо использовать карту «Мир». Кроме того, приобрести путевку можно только у туроператоров, входящих в единый федеральный реестр.

Примечательно, что в этом году в акции смогут принять участие и детские лагеря.

© artek.org

© artek.org

Глава Ростуризма отметила, что в 2021 году прогнозируется увеличение внутреннего турпотока в России на 15−20%. Догузова также предположила, что международные потоки начнут постепенно восстанавливаться к осени, а въездной турпоток в Россию вернется к докризисным показателям не раньше 2023 года.

Как писал ранее ridus.ru, в рамках второго этапа программы туристического кешбэка жители России приобрели путевки более чем на миллиард рублей.

Также сообщалось, что после открытия второго этапа программы кешбэка выросли продажи путевок в российские санатории. Особой популярностью пользовались здравницы юга России, Калининградской области, Подмосковья и Урала.

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