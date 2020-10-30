Более миллиарда рублей потратили россияне на туры с кешбэком

В рамках второго этапа программы туристического кешбэка жители России приобрели путевки более чем на миллиард рублей, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она отметила, что глубина бронирований очень короткая и составляет в среднем 10−12 дней, так как люди ориентируются, прежде всего, на текущую ситуацию.

По ее словам, пандемия коронавируса является фактором, сдерживающим продажи.



В этой связи глава Ростуризма призвала туристов соблюдать антивирусные правила во время поездок. «Для нас и для всей отрасли безопасные путешествия — это приоритет», — цитирует ее «Интерфакс».

Догузова подчеркнула, что все протоколы безопасности и рекомендации, которые были разработаны Ростуризмом совместно с Роспотребнадзором к летнему сезону, продолжают действовать и в осенне-зимний период.

«Специально с учетом ситуации мы вместе с отраслью сформировали много разных предложений отдыха на природе, оздоровительных, активных туров вдали от большого скопления людей», — приводит агентство ее слова. Кроме того, в рамках программы предлагается много вариантов путешествий рядом с домом, в том числе на личном автомобиле.

Как отмечает «РЕН ТВ», из самых необычных туров на осень и зиму россияне выбирают Великий Устюг, куда впервые за много лет запускаются чартеры, и Русский Север. Также повышенным спросом пользуется отдых в санаториях и на горячих источниках в Тюменской области, Кавказских Минеральных Водах, на Байкале и Камчатке.

Ранее глава Ростуризма сообщила, что в рамках второго этапа программы туристического кешбэка россиянам будет доступно более полутора миллионов туристических предложений на осень и зиму, включая новогодние праздники. Она отметила, что условия участия в программе для туристов стали удобнее и привлекательнее. Чтобы получить кешбэк, нужно до 5 декабря выбрать и приобрести тур, а совершить поездку можно будет с момента старта акции до окончания новогодних праздников.



Также сообщалось, что после открытия второго этапа программы кешбэка выросли продажи путевок в российские санатории. Особой популярностью пользуются здравницы юга России, Калининградской области, Подмосковья и Урала.