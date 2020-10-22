Спрос на путевки в санатории вырос благодаря программе кешбэка

После открытия второго этапа программы кешбэка выросли продажи путевок в российские санатории.

Особой популярностью пользуются здравницы юга России, Калининградской области, Подмосковья и Урала.

При этом в Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ) отметили, что второй этап программы проходит в неблагоприятных условиях на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

«Отрасль начала фиксировать факты отмен и аннуляций в связи с настороженностью граждан», — рассказали «РИА Новости» в АОТ.

Кроме того, поступают жалобы на технические проблемы, связанные с работой платформы сайта «мирпутешествий.рф».

Тем не менее, по информации некоторых санаториев, с момента старта второго этапа акции продажи увеличились в среднем на 30 путевок. «Причем такие результаты есть как в южных — например, сочинских — санаториях, так и в регионах, где уже не так тепло: например, в Калининградской области, Подмосковье, на Урале», — отметил собеседник агентства.

Как рассказал медицинский директор ассоциации Михаил Данилов, благодаря увеличению срока действия второго этапа программы до полутора месяцев у туристов есть достаточно времени, чтобы выбрать здравницу. «Эта возможность также объясняет отсутствие ажиотажа, схожего с предыдущим этапом программы Ростуризма», — пояснил эксперт.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что в рамках второго этапа программы туристического кешбэка россиянам будет доступно более полутора миллионов туристических предложений на осень и зиму, включая новогодние праздники. Она отметила, что условия участия в программе для туристов стали удобнее и привлекательнее. Чтобы получить кешбэк, нужно до 5 декабря выбрать и приобрести тур, а совершить поездку можно будет с момента старта акции до окончания новогодних праздников.

В свою очередь, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, что в программе кешбэка на путешествия по России участвуют не все компании и гостиницы страны. По ее словам, полный список участников будет опубликован на сайте «мирпутешествий.рф» после 15 октября.

