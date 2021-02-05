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Ефремова доставили из колонии в Москву

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© Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

© Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП на 7,5 лет и отбывающий наказание в исправительной колонии Белгородской области, был доставлен в Москву.

Ему предстоит принять участие в следственных действиях.

«Осужденный Ефремов М. О. был этапирован в один из следственных изоляторов г. Москвы для участия в следственных действиях», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы регионального УФСИН.

Как сообщил до этого адвокат актера Петр Харахорин, Ефремова вывезли из колонии, неизвестно куда и неизвестно зачем. О его этапировании он узнал от жены своего клиента, пишет агентство.

Источник, знакомый с ситуацией, уточнил ТАСС, что актер примет участие в следственных действиях по делу о даче ложных показаний на суде. По данным источника, Ефремов проходит по этому делу как свидетель.

Ранее стало известно, что в колонии Ефремов осваивает новую специальность. Он получил работу в пошивочном цеху. В интервью «Коммерсанту» актер рассказал, что играет в цехе роль Зевса, поскольку мечет молнии, хотя и только в одежду.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов, управляя в пьяном виде внедорожником, выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади и врезался в фургон службы доставки еды. В результате столкновения 57-летний Сергей Захаров — водитель фургона — получил тяжелые травмы, был госпитализирован и наутро скончался.

Вердикт по делу Ефремова Пресненский суд Москвы вынес 8 сентября. Судья посчитал доказанным то, что в момент аварии артист находился за рулем и был пьян. Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима и выплате 800 тысяч рублей компенсации. Михаил Ефремов был отправлен в ИК-4 в поселке Алексеевка Белгородской области, предназначенную для отбывающих свой первый срок заключенных.

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