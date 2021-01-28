«Мечет» молнии: Ефремов получил работу в колонии

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание за смертельное ДТП в колонии Белгородской области, осваивает новую специальность.

Он получил работу в пошивочном цеху.

По его словам, он играет в цехе роль Зевса, поскольку мечет молнии, хотя и только в одежду.

При этом большую часть свободного времени Ефремов уделяет чтению, сообщает «МК» со ссылкой на информированный источник.

О создании в колонии театра актер пока не задумывается, поскольку еще не успел окончательно освоиться на новом месте, пишет издание.

Как писал ранее ridus.ru, сын Василия Ливанова, актер и режиссер Борис Ливанов, рассказал о необычной работе, которую предложили в колонии Ефремову. «Миша Ефремов — религиозный человек, и он вполне может найти отдушину, став чтецом. Ему это предложили. Он может обслуживать храм», — сообщил Ливанов, в свое время отбывавший срок в колонии за убийство человека в пьяной драке.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов, управляя в пьяном виде внедорожником, выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади и врезался в фургон службы доставки еды. В результате столкновения 57-летний Сергей Захаров — водитель фургона — получил тяжелые травмы, был госпитализирован и наутро скончался.

Вердикт по делу Ефремова Пресненский суд Москвы вынес 8 сентября. Судья посчитал доказанным то, что в момент аварии артист находился за рулем и был пьян. Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима и выплате 800 тысяч рублей компенсации. Михаил Ефремов был отправлен в ИК-4 в поселке Алексеевка Белгородской области, предназначенную для отбывающих свой первый срок заключенных.