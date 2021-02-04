Ученый рассказал об особенностях российской вакцины «КовиВак»

Российская вакцина «КовиВак» отличается от других тем, что имитирует природный процесс борьбы организма с COVID-19, сообщил заместитель гендиректора по проектной деятельности и инновациям Центра им. М. П. Чумакова Константин Чернов.

По его словам, в отличие от синтетических или векторных вакцин за основу «КовиВак» взят вакцинный штамм, который нарабатывался в промышленных количествах, после чего химически инактивировался.

Поэтому эта вакцина является цельновирионной инактивированной, пояснил Чернов.

«Мертвые» вирусные частицы, которые содержатся в вакцине, уже не в состоянии нанести организму человека никакого вреда, но в состоянии вызвать у него развитие иммунитета, — цитирует его газета «Известия».

Он отметил, что не все механизмы действия вируса изучены, при этом известно, что РНК-вакцины успешно защищают только «входные ворота» клетки, блокируя S-белок SARS-CoV-2. «КовиВак» же не только блокирует S-белок вируса, но и имитирует природный процесс борьбы с ним в целом.

Чернов добавил, что применение цельновирионной вакцины оправдано тем, что она «знакомит» иммунитет человека с инактивированным вирусом, пишет издание.

Как писал ранее ridus.ru, вакциной, разработанной в Центре имени Чумакова, привился депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его словам, это классическая вакцина, в которой использован убитый (инактивированный) коронавирус SARS-CoV-2. Он настоятельно рекомендовал сделать прививку всем, особенно — группам риска по медицинским показателям и профессиональной деятельности.

Вакцина «КовиВак» еще проходит клинические исследования. Ожидается, что она будет зарегистрирована 16 февраля и в марте поступит в гражданский оборот. Вакцинация будет проходить в два этапа с интервалом в 14 дней.



Гендиректор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов считает, что «КовиВак» с высокой долей вероятности будет давать иммунитет на десятилетия.