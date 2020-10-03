Стало известно, когда в России начнут применять «живую вакцину» от COVID

Уже в ноябре может начаться применение третьей по счету российской вакцины от коронавируса, которую разработали в Центре имени Чумакова, сообщил гендиректор учреждения Айдар Ишмухаметов.

По его словам, первая и вторая фазы испытаний закончатся в ноябре, поэтому достаточно полномасштабное применение можно будет начать после этого или уже после третьей фазы.

Он отметил, задача центра заключается в получении качественного, безопасного и эффективного продукта, а поэтому ускорять испытания не нужно.

В эфире телеканала НТВ ведущий поинтересовался у Ишмухаметов, насколько разработанная в его Центре вакцина лучше или хуже по сравнению с существующими аналогами. «Это классика. Это 300 лет опыта работы с вакцинологией и это 99% вакцин в мире», — цитирует РИА Новости ученого.

Глава Центра также указал на то, что с высокой долей вероятности вакцина с цельным вирусом будет давать иммунитет на десятилетия.

Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал обнадеживающими результаты клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Как писал ранее ridus.ru, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что заявки на приобретение российской вакцины от COVID-19 подали уже более 40 стран. Cреди них — государства Ближнего Востока, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о завершении клинических исследований вакцины от коронавируса, разработанной в вирусологическом центре «Вектор» под Новосибирском.

Как известно, в середине августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название «Спутник V». Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. По данным Минздрава, первую пробную партию этого препарата, введенного в гражданский оборот, получили все российские регионы.