«Сделать слона из Навального»: чем аукнется для России суд над блогером

Дело блогера Алексея Навального, нельзя рассматривать как политическое. Это исключительно «уголовная история», считает президент консалтингового агентства «Bakster-group», политолог Дмитрий Гусев.

Накануне Симоновский суд Москвы удовлетворил требование Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и замени

Симоновский суд Москвы 2 февраля удовлетворил представление Федеральной службы исполнения наказаний и отменил условный срок Алексею Навальному. Оппозиционеру назначили наказание в виде 3,5 лет реального лишения свободы в колонии общего режима. В этот срок зачтено время, проведенное Навальным под домашним арестом. Таким образом, Алексей проведет за решеткой два года и восемь месяцев.

«Навальный в ходе надзора за ним семь раз не явился на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, ему были вынесены пять предупреждений о возможности замены условного срока на реальный», — заявил официальный представитель ФСИН в зале суда, отметив, что Навальный «так и не встал на путь исправления».

Закон должен быть единым для всех. Нравится он или не нравится. Если Навальный закон нарушил, то он, безусловно, должен быть наказан. Алексей был условно осужден и несколько раз нарушал порядок отбывания условного срока. Поэтому я предлагаю относиться к этому, как к уголовной истории, то есть с точки зрения закона. Разумеется кто-то попытается использовать дело Навального в своих политических целях. Начнет призывать граждан на митинги и так далее. Однако на самом деле никакой политики в деле Алексея Навального нет, — рассказал Гусев в интервью ridus.ru.

Международная реакция на приговор Алексею Навальному — история о том, как «сделать из мухи слона», обратила внимание политконсультант Алена Август.



«Навальный сказал на суде, что он индивидуальный предприниматель. Значит, дело не политическое, причем ранее ЕСПЧ придерживался такого же мнения. Но вчера к зданию суда подъехали автомобили с дипломатическими номерами, а сегодня глава МИД Германии Хайко Маас потребовал отпустить Алексея. История Навального — фейк, раздутый до международного масштаба. Человек, совершивший экономическое преступление, вдруг начинает все это переводить в политическую плоскость. И ему почему-то все верят. Если следовать логике западных политиков, то им тогда нужно озаботиться и другими осужденными, кому условный срок был заменен на реальный. И начать их представлять как „великих политиков“. У нас таких „великих политиков“ наберется немало, поскольку граждане не всегда понимают, что условный срок — это шаг государства навстречу и шанс на исправление ошибки без отбывания наказания в колонии. Так, в 2020 году условное осуждение было отменено в отношении 11 390 человек, а в 2019 году — более 15 000», — пояснила Август в беседе с корреспондентом ridus.ru.

Страны Запада наверняка предпримут против России ряд действий. Не зря они стараются придать делу политический эффект. Сейчас будут множиться различные заявления. Возможно, введут какие-то санкции. Но мы, я уверена, выдержим, — добавила эксперт.

В 2014 году Алексей Навальный был признан виновным в мошенничестве в отношении французского производителя косметики «Ив Роше» и получил 3,5 года условно.

По версии следствия, в 2008 году Навальный создал фирму «Главное подписное агентство» (ГПА). Родной брат Алексея Навального — Олег — на тот момент возглавлял департамент внутренних почтовых отправлений одного из филиалов «Почты России». Он обманом убедил руководство «Ив Роше» заключить контракт на грузовые перевозки почты не напрямую с государственным оператором, а через ГПА. Олег Навальный за участие в осуществлении этой махинации провел три с половиной года в колонии.

20 августа 2020 года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет, на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Алексея госпитализировали в местную больницу в состоянии комы и подключили к аппарату ИВЛ. Утром 22 августа его транспортировали в Германию.

Сторонники Алексея Навального и власти ЕС настаивают, что блогер был отравлен российскими спецслужбами.