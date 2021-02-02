Эксперт: Навальный публично отрекся от ФБК в зале суда

Блогер Алексей Навальный «никогда не отличался корректным поведением». В экспертном сообществе «его воспринимали всегда как человека несдержанного и невоспитанного». Об этом сообщил ridus.ru политолог Александр Малахов.

Напомним, что во время заседания суда Навальный назвал себя индивидуальным предпринимателем, проживающим в СИЗО-1. А до этого, когда судья Наталья Репникова, попросила его представиться, Алексей Навальный сказал: «Вы сами забыли представиться».

Навальный определил себя как индивидуальный предприниматель, но никакой деятельности он как ИП фактически не ведет. Еще в 2020 году он заявил, что основной его источник доходов — ИП, и предоставил справку за 2019 год, согласно которой он заработал порядка пяти с половиной миллионов рублей. Однако никто не в курсе, какой именно деятельностью занимался тогда Навальный. Никаких подтверждений выполнения им каких-то работ, увы, не нет. С одной стороны, он когда-то, возможно, работал как индивидуальный предприниматель, а с другой — почему бы ему не представиться общественным деятелем. Он все-таки является основателем Фонда борьбы с коррупцией, содержит штабы по всей России. Такое впечатление, что он публично отрекается от фонда в зале суда, — поведал Малахов.

В 2014 году Алексей Навальный был признан виновным в мошенничестве в отношении французского производителя косметики «Ив Роше» и получил 3,5 года условно.

По версии следствия, в 2008 году Навальный создал фирму «Главное подписное агентство» (ГПА). Родной брат Алексея Навального — Олег — на тот момент возглавлял департамент внутренних почтовых отправлений одного из филиалов «Почты России». Он обманом убедил руководство «Ив Роше» заключить контракт на грузовые перевозки почты не напрямую с государственным оператором, а через ГПА. Олег Навальный за участие в осуществлении этой махинации провел три с половиной года в колонии.

Официальный представитель ФСИН заявил в зале суда, что ведомство пять раз выносило Навальному предупреждения о вероятности замены условного срока на реальный за неоднократные нарушения порядка отбывания условного наказания.



«Навальный в ходе надзора за ним семь раз не явился на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, ему были вынесены пять предупреждений о возможности замены условного срока на реальный», — заявил чиновник, отметив, что Навальный «так и не встал на путь исправления».