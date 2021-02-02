ФСИН попросил суд дать Навальному реальный срок

В Мосгорсуде начался процесс по делу блогера Алексея Навального. Заседание проходит по вопросу о замене ему условного срока на реальный. В 2014 году Навальный был признан виновным в мошенничестве в отношении французского производителя косметики «Ив Роше» и получил 3,5 года условно.

Как сообщает корреспондент ridus.ru, все подъезды и проходы к суду заблокированы полицией. К зданию пускают лишь аккредитованных журналистов. Также, по словам нашего корреспондента, неподалеку были замечены автомобили с дипломатическими номерами, коих более десятка.

Алексей Навальный участвует в слушании, находясь в стеклянной кабине («аквариуме»). Его интересы представляют адвокаты Ольга Михайлова и Вадим Кобзев. В зале также находится жена блогера Юлия Навальная.



Приговор может быть вынесен уже сегодня или на следующем заседании, считает политолог Павел Данилин.

ФСИН и прокуратура предоставили четкие доказательства того, что Навальный несколько раз нарушал порядок отбывания условного срока. Это автоматически заменяет условный срок на реальный. Навальный нарушал порядок не только во время лечения в берлинской клиники, но и на протяжении всего прошлого года. Очень много вопросов имеется к ФСИН. Почему Навального не посадили раньше? Если человек два раза нарушает порядок отбывания условного срока, то его должны были посадить. Почему нужно было ждать, когда Навальный нарушит несколько раз? — вопрошает эксперт.

«После вынесения приговора Навальный был уведомлен надлежащим образом об условиях надзора, но более 50 раз нарушал общественный порядок, что является нарушением условий контроля за условно осужденным», — заявил представитель Федеральной службы исполнения наказаний в ходе заседания суда.

Официальный представитель службы в суде также сказал, что ведмство пять раз выносило предупреждения блогеру о вероятности замены условного срока на реальный — за нарушения правил надзора над осужденными условно. «Навальный в ходе надзора за ним семь раз не явился на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, ему были вынесены пять предупреждений о возможности замены условного срока на реальный», — заявил чиновник.

По мнению представителя ФСИН, Навальный «так и не встал на путь исправления», потому ведомство настаивает на изменении условного срока на реальный.

20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет, на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Алексея госпитализировали в местную больницу в состоянии комы и подключили к аппарату ИВЛ. Утром 22 августа его транспортировали в Германию.

Сторонники Алексея Навального и власти ЕС настаивают, что блогер был отравлен российскими спецслужбами.

The Insider и Bellingcat обнародовали имена неких оперативников, которые, по их мнению, могут оказаться причастными к покушению на господина Навального. Все они якобы связаны с Институтом криминалистики ФСБ. Проведя анализ перечня авиаперелетов этих сотрудников и данных биллинга их телефонов, журналисты пришли к выводу, что оперативники следили за Алексеем с 2017 года.

Навального задержали 17 января в Шереметьево, когда он вернулся в Москву из Берлина. Позже блогер был арестован судом до 15 февраля из-за многократных нарушений испытательного срока по делу «Ив Роше». Кроме того, Навального ждет судебное разбирательство по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.