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Навальный назвал себя индивидуальным предпринимателем, живущим в СИЗО

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Блогер Алексей Навальный во время заседания суда по вопросу о замене ему условного срока не реальный представился индивидуальным предпринимателем, проживающим в СИЗО-1.

«Работаю в ИП Навальный, фактическое место проживания — СИЗО-1», — заявил Алексей суду, когда его спросили о месте работы и фактическом месте жительства.

В начале суда адвокаты Навального — Ольга Михайлова и Вадим Кобзев — ходатайствовали об отводе судьи, передает News.ru

Напомним, что в 2014 году Алексей Навальный был признан виновным в мошенничестве в отношении французского производителя косметики «Ив Роше» и получил 3,5 года условно.

Официальный представитель ФСИН заявил в зале суда, что ведомство пять раз выносило Навальному предупреждения о вероятности замены условного срока на реальный за неоднократные нарушения порядка отбывания условного наказания.

«Навальный в ходе надзора за ним семь раз не явился на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, ему были вынесены пять предупреждений о возможности замены условного срока на реальный», — заявил чиновник, отметив, что Навальный «так и не встал на путь исправления».

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