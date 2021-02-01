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Названа самая популярная на Украине партия

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Виктор Медведчук © Сергей Бобылев/ТАСС

Виктор Медведчук © Сергей Бобылев/ТАСС

На данный момент самой популярной на Украине партией является «пророссийская» политическая сила «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), которую возглавляет Виктор Медведчук.

Об этом свидетельствует рейтинг украинских партий, подготовленный центром «Социальный мониторинг».

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, в парламент прошли бы четыре партии, отмечается в исследовании.

Как сообщает «Страна.ua», пятипроцентный барьер преодолели бы ОПЗЖ (22,6%), «Слуга народа» (20,7%), «Европейская солидарность» (15,6%) и «Батькивщина» (11,3%).

Напомним, в 2019 году на выборах в Верховную Раду «Оппозиционная платформа — За жизнь» заняла второе место.

Депутат Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» Гео Лерос сообщил 28 января, что президент Украины Владимир Зеленский решил баллотироваться на второй срок.

Как писал ранее ridus.ru, в августе прошлого года глава политсовета фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук отдыхал в Крыму вместе с семьей.

В апреле 2019 года украинский политик рассказал, как ему удалось духовно породниться с президентом РФ Владимиром Путиным, который приходится крестным отцом его дочери.

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