Депутат Верховной рады решил провести отпуск в Крыму
- 02 августа 2020, 22:07
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Глава политсовета фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук приехал на отдых в Крым вместе с семьей, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь депутата Олег Бабанин.
Он прибыл на полуостров через пункт пропуска «Армянск», уточнил Бабанин РИА Новости.
При этом пресс-секретарь отказался комментировать реакцию соцсетей, которую вызвала информация о приезде Медведчука в Крым, опубликованная в украинских СМИ.
В частности, в сообщении информагентства «Укринформ» говорилось, что в селе Оползневом в Ялте у Медведчука есть дом площадью 371 кв. м. и земельный участок площадью 5620 кв. м.
Известно, что Медведчук и раньше отдыхал в Крыму после 2014 года. По его словам, он любит это место и планирует приезжать сюда в будущем. Политик всегда подчеркивал, что считает Крым де-факто российским.
В апреле прошлого года украинский политик рассказал, как ему удалось духовно породниться с президентом РФ Владимиром Путиным, который приходится крестным отцом его дочери.
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