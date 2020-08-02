Депутат Верховной рады решил провести отпуск в Крыму

Глава политсовета фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук приехал на отдых в Крым вместе с семьей, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь депутата Олег Бабанин.

Он прибыл на полуостров через пункт пропуска «Армянск», уточнил Бабанин РИА Новости.

При этом пресс-секретарь отказался комментировать реакцию соцсетей, которую вызвала информация о приезде Медведчука в Крым, опубликованная в украинских СМИ.

В частности, в сообщении информагентства «Укринформ» говорилось, что в селе Оползневом в Ялте у Медведчука есть дом площадью 371 кв. м. и земельный участок площадью 5620 кв. м.

Известно, что Медведчук и раньше отдыхал в Крыму после 2014 года. По его словам, он любит это место и планирует приезжать сюда в будущем. Политик всегда подчеркивал, что считает Крым де-факто российским.

В апреле прошлого года украинский политик рассказал, как ему удалось духовно породниться с президентом РФ Владимиром Путиным, который приходится крестным отцом его дочери.