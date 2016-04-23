Медведчук рассказал, как ему удалось стать кумом Путина

Украинский политик Виктор Медведчук рассказал, как ему удалось духовно породниться с Владимиром Путиным, который приходится крестным отцом его дочери.

«Это — по части моей жены, Оксаны Михайловны, которая попросила через меня обратиться с такой просьбой к Владимиру Владимировичу. И мне очень приятно, мы гордимся — и я, и она, и наша семья — тем, что Владимир Владимирович не отказал в этом и согласился стать крестным отцом моей дочери в 2004 году», — заявил Медведчук в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

По его словам, их знакомство с Путиным состоялось в начале 2000-х годов на одном из официальных мероприятий, когда Медведчук был вице-спикером Верховной рады, а Владимир Путин президентом. «Потом я стал главой администрации, поддерживал отношения с главой администрации Дмитрием Анатольевичем Медведевым, встречался в том числе и с господином Путиным», — добавил Медведчук.



Напомним, Виктор Медведчук является одним из самых опытных украинских политиков. В разное время он занимал посты главы Администрации президента Украины, первого вице-спикера Верховной рады, трижды избирался народным депутатом в украинский парламент, возглавлял Социал-демократическую партию Украины и входил в Совет национальной безопасности и обороны этой страны.

В настоящее время Медведчук возглавляет общественное движение «Украинский выбор», которое выступает за присоединение Украины к Таможенному союзу и федеративный принцип устройства государства. На съезде движения 29 января 2019 года он заявил о необходимости образования автономного региона Донбасс с собственным парламентом и правительством.

Политические противники обвиняют Медчедчука в продвижении интересов России и государственной измене, в феврале 2019 года Генпрокуратура Украины завела на него уголовное дело по соответствующей статье. В прошлом году члены националистических организаций Украины устроили погром в офисе Медведчука в центре Киева.

Недавно Виктор Медведчук выступил посредником в переговорах, которые завершились передачей Украине 28 июня 2019 года в Минске пленных Якова Веремейчика, Максима Горяинова, Дмитрия Великого и Эдуарда Михеева, ранее задержанных ополчением Донецкой народной республики.

