Президент Чехии прислушался к рекомендации ученого использовать «Спутник V»

В Чехии могла бы использоваться российская вакцина от коронавируса «Спутник V», заявил президент страны Милош Земан.

По его словам, он всегда руководствуется мнениями экспертов.

В эфире пражской радиостанции Frekvence 1 Земан рассказал, что бывший министр здравоохранения профессор Роман Примула рекомендовал «Спутник V» к использованию в Чехии.

«Знаю, что „Спутником V“ уже вакцинируют в Венгрии. Ну и я не имею вообще ничего против того, если специалисты это решат, чтобы этот материал для прививок был задействован и у нас», — цитирует чешского президента «РИА Новости».

© Сергей Бобылев/ТАСС

Он подчеркнул, что в любом случае это лучше, чем из-за недостатка вакцин будут умирать люди.

Земан напомнил, что в Чехии ежедневно коронавирус уносит жизни около 150 человек, что равно населению одной чешской или моравской деревни.

В итоге чешский лидер допустил, что при необходимости может обратиться к России за помощью.

Российская вакцина «Спутник V» уже получила одобрение регуляторов в Белоруссии, Аргентине, Венгрии, Сербии, Боливии, ОАЭ, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Пакистане и Иране.



При этом Венгрия стала первым государством Евросоюза, которое одобрило применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V».



Кроме того, президент Аргентины Альберто Фернандес сделал прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V».

В Алжире не только вакцинируют «Спутником V», но и готовы приступить к производству этой вакцины.