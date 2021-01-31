Президент Чехии прислушался к рекомендации ученого использовать «Спутник V»
- 31 января 2021, 22:50
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Чехии могла бы использоваться российская вакцина от коронавируса «Спутник V», заявил президент страны Милош Земан.
По его словам, он всегда руководствуется мнениями экспертов.
В эфире пражской радиостанции Frekvence 1 Земан рассказал, что бывший министр здравоохранения профессор Роман Примула рекомендовал «Спутник V» к использованию в Чехии.
«Знаю, что „Спутником V“ уже вакцинируют в Венгрии. Ну и я не имею вообще ничего против того, если специалисты это решат, чтобы этот материал для прививок был задействован и у нас», — цитирует чешского президента «РИА Новости».
Он подчеркнул, что в любом случае это лучше, чем из-за недостатка вакцин будут умирать люди.
Земан напомнил, что в Чехии ежедневно коронавирус уносит жизни около 150 человек, что равно населению одной чешской или моравской деревни.
В итоге чешский лидер допустил, что при необходимости может обратиться к России за помощью.
Российская вакцина «Спутник V» уже получила одобрение регуляторов в Белоруссии, Аргентине, Венгрии, Сербии, Боливии, ОАЭ, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Пакистане и Иране.
При этом Венгрия стала первым государством Евросоюза, которое одобрило применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Кроме того, президент Аргентины Альберто Фернандес сделал прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V».
В Алжире не только вакцинируют «Спутником V», но и готовы приступить к производству этой вакцины.
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