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В ОАЭ и Венгрии одобрили применение российской вакцины от коронавируса

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© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

Венгрия стала первым государством Евросоюза, которое одобрило применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Вакцина зарегистрирована в Венгрии на основании данных клинических исследований и всестороннего исследования препарата экспертами из Национального института фармакологии и питания. Ранее по аналогичной процедуре «Спутник V» был зарегистрирован в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане.

Также «Спутник V» был одобрен Министерством здравоохранения и профилактики ОАЭ. Клинические исследования в ОАЭ осуществляются благодаря партнерству РФПИ с Aurugulf Health Investment и Pure Health.

Вакцина была создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Действия наших партнеров в Венгрии и ОАЭ демонстрируют высокую оценку безопасности и эффективности препарата, — прокомментировал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Напомним, «Спутник V» стал первой в мире вакциной от коронавирусной инфекции нового типа. Ее создали ученые Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

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