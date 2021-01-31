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Производить вакцину «Спутник V» собираются в Алжире

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© AP/TASS

© AP/TASS

В рамках подготовки к локализации производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Алжире с визитом в эту арабскую страну прибудут российские эксперты.

Об этом сообщил посол РФ в Алжире Игорь Беляев.

В воскресенье, 31 января, его принял премьер-министр страны Абдельазиз Джеррад. Он выразил благодарность за готовность России поставлять вакцину Алжиру.

«Стороны договорились начать контакты между соответствующими органами двух стран с целью налаживания двустороннего сотрудничества в сфере производства российской вакцины „Спутник V“ в Алжире», — говорится в полученном «РИА Новости» пресс-релизе.

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Беляев рассказал, что российские специалисты приедут в Алжир для осмотра фармацевтических предприятий. По его словам, на производство российской вакцины в Алжире потребуется от шести до девяти месяцев.

Ранее сообщалось, что 30 января в Алжире началась кампания по вакцинации от COVID-19. Первым российскую вакцину «Спутник V» получил 65-летний житель города Блида, где в свое время были выявлены первые случаи заражения алжирцев коронавирусом.

Российская вакцина «Спутник V» уже получила одобрение регуляторов в Белоруссии, Аргентине, Венгрии, Сербии, Боливии, ОАЭ, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Пакистане и Иране.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что в ближайшие две недели «Спутник V» могут зарегистрировать более 25 стран.

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