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Координатор нижегородского штаба Навального призвал не выходить на митинги

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Координатор штаба блогера Алексея Навального в Нижнем Новгороде Роман Трегубов объявил о сложении с себя полномочий и призвал россиян не принимать участия в несанкционированных митингах, которые должны состояться 31 января, сообщает Telegram-канал «СИЛОВИКИ». Ранее с похожим заявлением выступил координатор штаба Навального в Калининграде.

Ранее анонимный пользователь паблика «Двач» показал, как несовершеннолетние подростки привлекаются к участию в несанкционированных митингах через соцсети. На осуществление эксперимента он потратил 400 тысяч рублей.

Пользователь предложил популярным TikTok-блогерам, которые входят в топ-30 российского сегмента социальной сети, записать ролики с призывами выходить на митинги в поддержку арестованного Алексея Навального, которые должны состояться 31 января.

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