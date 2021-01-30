Координатор нижегородского штаба Навального призвал не выходить на митинги
- 30 января 2021, 15:18
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Координатор штаба блогера Алексея Навального в Нижнем Новгороде Роман Трегубов объявил о сложении с себя полномочий и призвал россиян не принимать участия в несанкционированных митингах, которые должны состояться 31 января, сообщает Telegram-канал «СИЛОВИКИ». Ранее с похожим заявлением выступил координатор штаба Навального в Калининграде.
Ранее анонимный пользователь паблика «Двач» показал, как несовершеннолетние подростки привлекаются к участию в несанкционированных митингах через соцсети. На осуществление эксперимента он потратил 400 тысяч рублей.
Пользователь предложил популярным TikTok-блогерам, которые входят в топ-30 российского сегмента социальной сети, записать ролики с призывами выходить на митинги в поддержку арестованного Алексея Навального, которые должны состояться 31 января.
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