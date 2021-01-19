«На Север его!»: в Госдуме прокомментировали задержание Алексея Навального

Представители думских фракций прокомментировали арест основателя ФБК Алексея Навального, состоявшийся в аэропорту Шереметьево 17 января.

«Навальному нет места в российской политике, поскольку он не государственный деятель, а инструмент спецслужб Запада», — высказался председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«У всех должно быть понимание, что все, что он делает — за этим стоят иностранные спецслужбы. Нечего ему делать в органах власти. Если у Алексея есть голова на плечах, то пусть лучше сосредоточится на своих уголовных делах. У него много адвокатов, пускай объясняют, где что нарушил, но в политике таким не место, — заявил Володин.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал задержание Навального абсолютно оправданным. По его мнению, деятельность основателя ФБК — это «путь к самому худшему варианту, когда проливаются реки крови».



Мы вовремя не арестовываем будущих вождей и революционеров, а потом говорим, что что-то там свершилось. Это люди, которые своими действиями подрывают устои государства, люди подлого характера, гнусного и отвратительного поведения, — пояснил Жириновский.

Он считает, что органам правопорядка не стоит щадить Алексея Навального. Оппозиционера, со слов лидера ЛДПР, следует отправить «далеко-далеко от Москвы, на Север, где птицы на лету замерзают и падают на землю».

«Надо по всем уголовным делам вынести приговоры!» — сказал Жириновский.

Глава «Справедливой России» Сергей Миронов обвинил Алексея Навального в предательстве РФ и стремлении любыми способами прорваться к власти. «Он цинично рассчитывает на получение политических дивидендов за свои действия. И эти дивиденды ему обещаны врагами России», — уверен Миронов.

Ранее председатель Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов отметил, что не видит в Алексее Навальном оппозиционера. «Он представляет американский финансовый капитал. Они его подают как большого деятеля, но за этим нет ничего, кроме попытки опошлить российскую действительность», — полагает Зюганов.

Напомним, Алексей Навальный был арестован до 15 февраля из-за многократных нарушений испытательного срока по делу «Ив Роше». Кроме того, Алексея ждет судебное разбирательство по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет, на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Алексея госпитализировали в местную больницу в состоянии комы и подключили к аппарату ИВЛ. Утром 22 августа его транспортировали в Германию.

Сторонники Алексея Навального и власти ЕС настаивают, что блогер был отравлен российскими спецслужбами.

The Insider и Bellingcat обнародовали имена неких оперативников, которые, по их мнению, могут оказаться причастными к покушению на господина Навального. Все они якобы связаны с Институтом криминалистики ФСБ. Проведя анализ перечня авиаперелетов этих сотрудников и данных биллинга их телефонов, журналисты пришли к выводу, что оперативники следили за Алексеем с 2017 года.