Раскрыта схема привлечения детей к незаконным митингам через TikTok
- 29 января 2021, 14:53
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Анонимный пользователь паблика «Двач» показал, как несовершеннолетние подростки привлекаются к участию в несанкционированных митингах через соцсети. На осуществление эксперимента он потратил 400 тысяч рублей.
Пользователь предложил популярным TikTok-блогерам, которые входят в топ-30 российского сегмента социальной сети, записать ролики с призывами выходить на митинги в поддержку арестованного Алексея Навального, которые должны состояться 31 января.
На предложение откликнулись Шмекс и Макс Браун. Любопытно, что ранее эти блогеры никогда не размещали постов, связанных с политикой. Даже митинги в поддержку Навального, прошедшие 23 января по всей стране, они проигнорировали.
Ниже представлена переписка с одним из блогеров.
Ранее представители экспертного сообщества, правозащитники и общественники осудили непрекращающиеся попытки организаторов протестной акции вовлечь несовершеннолетних в незаконную деятельность.
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