Раскрыта схема привлечения детей к незаконным митингам через TikTok

Анонимный пользователь паблика «Двач» показал, как несовершеннолетние подростки привлекаются к участию в несанкционированных митингах через соцсети. На осуществление эксперимента он потратил 400 тысяч рублей.

Пользователь предложил популярным TikTok-блогерам, которые входят в топ-30 российского сегмента социальной сети, записать ролики с призывами выходить на митинги в поддержку арестованного Алексея Навального, которые должны состояться 31 января.

На предложение откликнулись Шмекс и Макс Браун. Любопытно, что ранее эти блогеры никогда не размещали постов, связанных с политикой. Даже митинги в поддержку Навального, прошедшие 23 января по всей стране, они проигнорировали.

Ниже представлена переписка с одним из блогеров.

Ранее представители экспертного сообщества, правозащитники и общественники осудили непрекращающиеся попытки организаторов протестной акции вовлечь несовершеннолетних в незаконную деятельность.