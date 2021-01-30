Telegram-блогеры нашли спортсменов, готовых побить полицейских на митинге

Авторы Telegram-канала «Медиакиллер» повторили эксперимент анонимного пользователя паблика «Двач» и нашли спортсменов, которые готовы за 10−15 тысяч рублей «толкнуть полицейского» во время несанкционированного митинга в поддержку арестованного блогера Алексея Навального.

«Вдохновились чуваком, вербанувшим TikTok-блогеров на ролики против режима. И это самый легкий развод, который может быть: сайт „Авито“, объявление стоит всего 530 рублей, хантерим мускулистых мужичков, готовых за чирик выйти на площадь и провести там „фитнес-занятие“ против ментов», — сообщили авторы канала.



За сутки откликнулись около 10 человек. Ниже представлена переписка с тремя из них.

Ранее анонимный пользователь паблика «Двач» показал, как несовершеннолетние подростки привлекаются к участию в несанкционированных митингах через соцсети. На осуществление эксперимента он потратил 400 тысяч рублей.

Пользователь предложил популярным TikTok-блогерам, которые входят в топ-30 российского сегмента социальной сети, записать ролики с призывами выходить на митинги в поддержку арестованного Алексея Навального, которые должны состояться 31 января.

