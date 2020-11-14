Доктор Комаровский рассказал, где выше риск заразиться коронавирусом

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал, где чаще всего люди могут подхватить коронавирус. Доктор отметил, что тяжесть течения болезни во многом зависит от того, где вы этот вирус встретите.

Вероятность возникновения тяжелого течения коронавируса возрастает, если человек был инфицирован большой дозой вируса.

Концентрация вируса зависит не только от того, кто его распространил, но и где. Например, если больной человек находится на свежем воздухе, он, конечно, тоже выделяет вирусные частицы. Но благодаря свежему воздуху риск того, что окружающие заразятся, минимален.

Любое замкнутое, ограниченное пространство, где будут находиться толпы людей, потенциально опасно. Вагон метро — это идеальное место, где вы можете получить просто огромную дозу вируса. Это помещение трудно проветрить, а чем меньше кубометров воздуха, тем это лучше для вируса, — говорит Комаровский.

Также нередко такие условия могут быть в больничной палате, где не открываются окна, а в комнате лежат 5−6 пациентов. Концентрация вируса в такой палате будет большой, поэтому не удивительно, что так много врачей и медсестер заболевает.



Еще идеальным местом для встречи с вирусом может быть тюрьма, казарма, корабль и дом престарелых. Педиатр отмечает, что во всех этих местах, как правило, слабая вентиляция.