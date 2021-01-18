Исследования российской вакцины от COVID-19 в виде спрея проходят успешно

В ходе доклинических исследований новой вакцины от коронавируса, которую разрабатывают в НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева в Петербурге, получены хорошие результаты по ее безопасности и иммуногенной активности (выработке антител).

В настоящее время изучаются защитные свойства вакцины на различных животных моделях, сообщили в институте.

В НИИ пояснили, что вакцина разрабатывается на основе вируса гриппа. Его ослабленная версия используется как вектор для доставки белков коронавируса, иммунный ответ к которым должен обеспечить защиту от заболевания.

Как рассказали ТАСС в институте, консервативная часть вируса гриппа будет применяться для вхождения в клетки. Предполагается, что вакцина будет применяться в виде капель или спрея в нос.

В ближайшее время должны начаться токсикологические исследования. Весь цикл доклинических исследований планируется завершить в мае 2021 года.

Ранее эксперты назвали различия между тремя российскими вакцинами от коронавируса — «Спутником V», «ЭпиВакКороной» и вакциной Центра Чумакова. Директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Алехин отметил, что наличие трех разных вакцин позволяет избежать риска дефицита антивирусных препаратов.

С 18 января в России официально стартовала массовая вакцинация от коронавирусной инфекции для всех желающих в возрасте 18 лет и старше.

Пройдя второй этап вакцинации от коронавируса, жители РФ смогут оформить через «Госуслуги» электронный сертификат о прививке. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.