После вакцинации россияне смогут получить электронный сертификат о прививке

Пройдя второй этап вакцинации от коронавируса, жители РФ смогут оформить через Госуслуги электронный сертификат о прививке.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, сертификатом очень удобно пользоваться, если где-то его понадобится предъявлять.

На брифинге Чернышенко показал журналистам, как действует этот электронный документ. «Мы берем вот такой QR-код, и при необходимости можно проверить, у нас подтверждение, что сертификат о профилактической прививке действителен», — цитирует вице-премьера ТАСС.

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Как писал ранее ridus.ru, 4 января президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопросы о выдаче сертификатов о вакцинации от COVID-19. «Рассмотреть вопросы о выдаче сертификатов лицам, прошедшим вакцинацию для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием российских вакцин, а также о международном признании этих сертификатов в целях осуществления гражданами выезда из Российской Федерации, въезда в Российскую Федерацию и пересечения ими государственных границ иностранных государств», — говорится в поручении правительству.

В свою очередь министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о том, что все привившиеся от коронавируса россияне с 1 января смогут получить соответствующий сертификат на портале госуслуг.

Электронный прививочный сертификат выдается в автоматическом режиме после того как сведения о прививках внесут в регистр вакцинированных.

С 18 января в России официально стартовала массовая вакцинация от коронавирусной инфекции для всех желающих в возрасте 18 лет и старше.

