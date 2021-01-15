найти ×
   
  • USD -0.25
    73.55
  • EUR -0.39
    89.25
СохранитьСохранено0
×

001078

Эксперты рассказали об особенностях трех российских вакцин от коронавируса

Small f632c44589

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) представил спецвыпуск проекта «Факт Up» о различиях между тремя российскими вакцинами от коронавируса — «Спутник V», «Эпиваккорона» и вакцина Центра Чумакова.

Директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Алехин отметил, что наличие трех разных вакцин позволяет избежать риска дефицита антивирусных препаратов.

Также у разных вакцин есть свои показания и противопоказания, что дает возможность подбирать для отдельных групп населения именно ту вакцину, которая будет им необходима, — добавил Алехин.

Кроме того, эксперты обсудили вопросы организации массового производства вакцины в короткие сроки, распределения препаратов по регионам и выхода на мировой рынок.

«Опыт пандемии продемонстрировал одну из главных особенностей нашего общества — умение консолидироваться и решать сложные задачи совместно. Вакцина стала подобным примером. В рамках разработки, исследований, внедрения и производства задействованы научные центры, государственные ведомства и министерства, а также бизнес», — отметила директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Ранее в среду президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что России необходимо переходить от масштабной вакцинации против COVID-19 к массовой. После этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции стартует в стране с 18 января.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00106

Baza: в загородном доме сестры Рогозина обнаружен труп мужчины

Small 601592536f
Деревня Подушкино. © Циан

Деревня Подушкино. © Циан

В Telegram прошли сообщения о том, что на территории загородной резиденции Татьяны Филипповой — сестры генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина — нашли труп мужчины, работавшего на участке.

По данным Baza, тело обнаружил охранник резиденции — он обратил внимание, что на участке давно не чистили снег, и позвонил своему помощнику Дмитрию Саку, занимавшемуся уборкой. Заметив, что Сак не отвечает, охранник зашел к нему во флигель и там увидел, что мужчина мертв.

Рядом с телом 48-летнего Сака были обнаружены около девяти тысяч долларов наличными и бутылка водки, часть которой кто-то уже успел выпить. Причина смерти работника пока остается неизвестной, хотя полицейские не обнаружили при осмотре трупа признаков насильственной смерти.

Резиденция Татьяны Филипповой находится в подмосковной деревне Подушкино. О самой Филипповой сообщают, что в 2005 году она баллотировалась в Мосгордуму по списку партии «Родина», которую возглавлял ее брат, но проиграла выборы.

В 2017 году крупный скандал вызвало назначение дочери Филипповой и племянницы Рогозина — Дарьи — на пост директора Сочинского национального парка. Эксперты подозревали, что женщина, ранее работавшая журналистом и декоратором и не имеющая отношения к лесу и охране окружающей среды, нужна на этой должности силам, желающим «продавить» строительство новых туристических комплексов в парке. В итоге Филипповой-младшей пришлось оставить должность.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Юмор
Ничего не опрокинул: «кошачьи покатушки» на пылесосе сняли на видео
207949читать позжечитаю позже
Животные
В детсаду появился новый воспитатель: белый кот и рыжие цыплята
10013790читать позжечитаю позже

главное


Наука и техника
«Угроза из прошлого»: ученых шокировало число древних вирусов в сырой нефти

Некоторые из них старше человечества, и у нас к ним просто нет иммунитета.

2014117читать позжечитаю позже

Религия
«Чуда святого Януария» не случилось: Неаполь ждет беды из-за COVID-1917 декабря 2020

«Кровь» не стала водицей, и это сулит большие неприятности.

208825читать позжечитаю позже