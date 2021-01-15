Эксперты рассказали об особенностях трех российских вакцин от коронавируса

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) представил спецвыпуск проекта «Факт Up» о различиях между тремя российскими вакцинами от коронавируса — «Спутник V», «Эпиваккорона» и вакцина Центра Чумакова.

Директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Алехин отметил, что наличие трех разных вакцин позволяет избежать риска дефицита антивирусных препаратов.



Также у разных вакцин есть свои показания и противопоказания, что дает возможность подбирать для отдельных групп населения именно ту вакцину, которая будет им необходима, — добавил Алехин.

Кроме того, эксперты обсудили вопросы организации массового производства вакцины в короткие сроки, распределения препаратов по регионам и выхода на мировой рынок.

«Опыт пандемии продемонстрировал одну из главных особенностей нашего общества — умение консолидироваться и решать сложные задачи совместно. Вакцина стала подобным примером. В рамках разработки, исследований, внедрения и производства задействованы научные центры, государственные ведомства и министерства, а также бизнес», — отметила директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.



Ранее в среду президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что России необходимо переходить от масштабной вакцинации против COVID-19 к массовой. После этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции стартует в стране с 18 января.

