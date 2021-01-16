Диетолог перечислила преимущества растительного молока

Диетолог Маргарита Королева рассказала, почему стоит отказаться от молока животного происхождения и в чем заключаются преимущества растительного молока.

Тем более что сейчас существует такие его разновидности, как кокосовое, соевое, миндальное и рисовое, которые удовлетворят вкусы не только веганов и вегетарианцев, а также тех, кто боится лишних килограммов и появления акне на лице.

Королева напомнила, что довольно часто у людей бывает непереносимость именно молочных продуктов. Тем, кто страдает аутоиммунными заболеваниями, включая аутоиммунный артрит, заболевания кишечника, проблемы с кожей, проблемы с когнитивными функциями, она рекомендовала сдать кровь на скрытую непереносимость продуктов питания для их вычисления и выявления.

«Зачастую в такой список попадают молочные продукты (само молоко в том числе). Молоко животного происхождения, содержащее большое количество лактозы, — не лучший продукт питания для взрослого человека», — рассказала диетолог в беседе с ФАН.

Королева пояснила, что молоко, закисляя организм, заставляет его выходить на полезные для себя уровни pH (водородный показатель баланса кислоты и щелочи в моющем средстве), забирая щелочные минералы и костные ткани. Из-за этого молоко может провоцировать остеопороз.

Поэтому лучше заменить молоко на растительное, например, кокосовое, которое очень хорошо переваривается. «Кроме того, это прекрасный продукт для поддержания хорошей формы и улучшения микрофлоры кишечника», — посоветовала Королева.

Достойной заменой может также послужить миндальное молоко, овсяное и гречневое. По мнению диетолога, из этого молока, как и из животного, человек получает минеральные вещества — белки растительного происхождения.

«Источник белка необходим для поддержания жизнедеятельности организма. Организм сам не производит белок, он обязательно должен поступать из продуктов питания. Они несут нам незаменимые аминокислоты», — объяснила Королева.

Кроме того, она рекомендовала употреблять кисломолочные продукты, но не более трех раз в неделю и не чаще одного раза в день.

Ранее врач-диетолог Римма Мойсенко рассказала в беседе с ridus.ru, почему не стоит отказываться от коровьего молока. При этом из всех видов растительного молока она выделила кокосовое, в котором есть и жирные кислоты, и даже пуриновая кислота — вещество, которое улучшает качество клеток человеческого организма.

Специалисты из Гарвардского и Тафтского университетов решили провести крупное исследование, в ходе которого изучили, влияют ли молочные продукты на риск образования сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Оказалось, что многие «страшилки» о молочной продукции являются мифами.