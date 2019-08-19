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Развеян главный миф о молочных продуктах

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

В последнее время пользе и вреду молочных продуктов уделяется особое внимание: аллергия, ожирение, целлюлит, проблемы с сердцем — все это приписывают молоку и сыру. Исследований, доказывающих только вред или пользу молочных продуктов, практически нет, поэтому многие сомневаются, стоит ли их есть.

Специалисты из Гарвардского и Тафтского университетов решили провести крупное исследование, в ходе которого изучили, влияют ли молочные продукты на риск образования сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Оказалось, что многие «страшилки» о молочной продукции являются мифами.

В своей работе ученые проанализировали несколько крупных исследований, в которых рассматривалась связь молочных продуктов и различных заболеваний. В первом научном исследовании приняло участие 3000 человек, часть из которых употребляла молочные продукты, а другие нет.

Оказалось, что у людей, которые включили молочный жир в свой рацион, риск развития диабета был ниже. Те, кто минимально употреблял молочные продукты или вовсе от них отказался, имели повышенный риск высокого содержания сахара в крови.

Ученые предполагают, что так происходит из-за того, что люди чаще заменяют «молочку» продуктами с высоким содержанием рафинированных углеводов и минимальным количеством клетчатки. Это способствует образованию риска диабета.

Другое исследование, в котором приняли участие более 200 000 человек, продолжалось несколько десятилетий. Его целью было определить, как молочная продукция влияет на риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Оказалось, что любители молока и творога имеют такой же риск образования инсульта, как и люди, которые молочные продукты не употребляют. Отмечается, что помимо молока в рацион этих людей входили разнообразные продукты, в том числе и с большим содержанием клетчатки.

Но было и исключение. Риск образования сердечно-сосудистых заболеваний увеличивался на 6%, если помимо молочных продуктов люди часто ели красное мясо — говядину, телятину, свинину.

С чем есть?

Бытует мнение, что сливочное масло увеличивает уровень холестерина, из-за чего появляется диабет и разные проблемы с сердцем. Конечно, растительные жиры гораздо полезнее молочных, но небольшой кусочек масла в день точно вам не навредит, — уточнили авторы исследования.

Напомним, что сливочное масло — пищевой продукт с высоким содержанием молочного жира от 50 до 82,5%

Ученые советуют не отказываться от молочных продуктов, но и не злоупотреблять ими. Рацион должен быть сбалансированным и состоящим из разных продуктов. Чтобы не набрать лишний вес или не спровоцировать повышение сахара в крови, ученые советуют комбинировать пищу:

Если вы любите жирные виды сыров, то можете съесть кусочек, например, с цельнозерновым хлебом. Любите творог — пожалуйста, но дополните блюдо свежими ягодами.
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