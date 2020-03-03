Диетолог рассказала о плюсах и минусах замены коровьего молока

Веганством и вегетарианством сейчас уже никого не удивишь, поэтому полки магазинов пестрят альтернативными молочными продуктами. Соевое, кокосовое, миндальное и даже овсяное молоко теперь считаются эталоном здоровых молочных продуктов.

«Ридус» побеседовал с врачом-диетологом кандидатом медицинских наук Риммой Мойсенко, которая рассказала, почему не стоит отказываться от коровьего молока, если вам важно здоровое питание.

Полноценно заменить коровье молоко на аналоги невозможно. В них нет белков, жиров и углеводов в той пропорции, что есть в натуральном. Кальций из такого молока вы тоже не получите, а вот большое количество углеводов — вполне. Если мы говорим о людях, которые из-за аллергии отказываются от коровьего молока и переходят, например, на овсяное, это одно. Но если вы ради диеты или моды отказались от натурального молока и пьете аналоги, то прежде всего стоит понимать, что это не молоко в привычном понимании, а такой же напиток, как компот, например, просто молочного цвета, — прокомментировала «Ридусу» Мойсенко.

Врач пояснила, что натуральное молоко диетологи всегда считали сбалансированным продуктом, которым можно заменить какой-то прием пищи. Что касается современных молочных аналогов, то про них такого сказать нельзя.

Один из самых популярных аналогов — овсяное молоко, которому приписывают многие полезные свойства. Зарубежные диетологи отмечают: такое молоко не только может полноценно заменить коровье, но также удобно тем, что его можно приготовить самостоятельно.

Мойсенко подтвердила, что домашнее овсяное молоко, действительно, невредно, так как в нем будет содержаться минимальное количество углеводов и сахара, но вот кальция, о котором говорят сторонники вегетарианства, там нет.

Соевое молоко, в котором есть жирные и полезные кислоты, обладает сильными аллергенами, поэтому, прежде чем отказываться от коровьего молока, проверьте, не будет ли у вас таких же проблем с соевым. Доктор отметила, что детям, беременным и пожилым людям соевое молоко противопоказано.