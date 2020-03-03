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Диетолог рассказала о плюсах и минусах замены коровьего молока

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

Веганством и вегетарианством сейчас уже никого не удивишь, поэтому полки магазинов пестрят альтернативными молочными продуктами. Соевое, кокосовое, миндальное и даже овсяное молоко теперь считаются эталоном здоровых молочных продуктов.

«Ридус» побеседовал с врачом-диетологом кандидатом медицинских наук Риммой Мойсенко, которая рассказала, почему не стоит отказываться от коровьего молока, если вам важно здоровое питание.

Полноценно заменить коровье молоко на аналоги невозможно. В них нет белков, жиров и углеводов в той пропорции, что есть в натуральном. Кальций из такого молока вы тоже не получите, а вот большое количество углеводов — вполне. Если мы говорим о людях, которые из-за аллергии отказываются от коровьего молока и переходят, например, на овсяное, это одно. Но если вы ради диеты или моды отказались от натурального молока и пьете аналоги, то прежде всего стоит понимать, что это не молоко в привычном понимании, а такой же напиток, как компот, например, просто молочного цвета, — прокомментировала «Ридусу» Мойсенко.

Врач пояснила, что натуральное молоко диетологи всегда считали сбалансированным продуктом, которым можно заменить какой-то прием пищи. Что касается современных молочных аналогов, то про них такого сказать нельзя.

Один из самых популярных аналогов — овсяное молоко, которому приписывают многие полезные свойства. Зарубежные диетологи отмечают: такое молоко не только может полноценно заменить коровье, но также удобно тем, что его можно приготовить самостоятельно.

Мойсенко подтвердила, что домашнее овсяное молоко, действительно, невредно, так как в нем будет содержаться минимальное количество углеводов и сахара, но вот кальция, о котором говорят сторонники вегетарианства, там нет.

Соевое молоко, в котором есть жирные и полезные кислоты, обладает сильными аллергенами, поэтому, прежде чем отказываться от коровьего молока, проверьте, не будет ли у вас таких же проблем с соевым. Доктор отметила, что детям, беременным и пожилым людям соевое молоко противопоказано.

Из всех видов не молока, наверное, самое приемлемое — растительное кокосовое. Там есть и жирные кислоты, и даже пуриновая кислота — вещество, которое улучшает качество клеток человеческого организма. Кокосовое молоко к тому же прекрасно переваривается и не влияет на набор веса при умеренном употреблении, — заключила врач.
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Кошачий плен: пес потерял возможность двигаться, попав в объятия кота

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Кто придумал, что кошки и собаки постоянно должны ругаться или ненавидеть друг друга. Данные стереотипы уже давно были разрушены сотнями роликов и снимков, на которых животные ведут себя как лучшие друзья. Это видео на первый взгляд одно из таких. На нем кошка умиротворенно разлеглась на собаке, уткнувшись носом в ее шею. Правда что-то нам подсказывает, что достигнута эта идиллия была по принципу «унижай, доминируй и властвуй».

Ролик стал вирусным на портале Reddit, где он собрал более 90 тысяч лайков.

Комментаторы также заподозрили, что пес оказался в объятиях кота не по собственному желанию, и не упустили возможности поиронизировать на эту тему:

Природа просто прекрасна! Удивительно видеть, как ядовитые клыки кошки полностью парализовали собаку всего за несколько секунд.
Движения кошки хвостом заставляют меня думать, что это не просто милые обнимашки.
Мой кот постоянно так делает. Со стороны кажется, что он сладко спит на моих коленях, но стоит попытаться его подвинуть, так он впивается в меня своими когтями. Обожаю этого засранца.
Ахаххах, этот обреченный взгляд собаки. Ржу!

Ранее «Ридус» писал про заснувших в обнимку кошек. У них в отличие от этой парочки взаимная любовь!

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