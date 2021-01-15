В России планируется эксперимент по замене водительских прав на QR-коды

В некоторых регионах России планируется провести эксперимент, в рамках которого водительское удостоверение заменят на мобильное приложение с QR-кодом.

Как рассказал в ходе Гайдаровского форума замглавы Минцифры Олег Качанов, совместно с МВД уже разработан и согласован соответствующий план.

Его хотели бы запустить в 2021 году «на территории выделенных субъектов, самых цифровых, которые в первой четверке», отметил он.

По словам Качанова, мобильное предложение, где в формате QR-кода находится информация о документах, позволит водителю не носить с собой свидетельство о регистрации транспортного средства и водительское удостоверение.

«Инспектор соответствующим считывающим устройством смог бы считать QR-код и получить информацию, — приводит ТАСС слова замминистра. — Если забыл дома права, не трясешься, ведь телефон-то всегда с собой, его точно не забудешь».

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Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что жители России смогут использовать цифровые дубликаты документов уже в 2021 году. Он отметил, что во время пандемии коронавируса данная схема была апробирована при помощи цифровых пропусков. По словам министра, в результате все поняли, что не обязательно иметь справку в бумажном виде, поскольку ее прекрасно заменяет QR-код, который проверяют в онлайне.

Кроме того, глава Минцифры РФ призвал обеспечить россиян электронной подписью. По его словам, россиянам должны предоставить право совершать больше юридически значимых действий онлайн.

Также сообщалось о завершении работы над российским приложением «Мобильный идентификатор» для электронного паспорта. В настоящий момент оно проходит сертификацию.