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Глава Минцифры анонсировал скорое появление цифровых дубликатов документов

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© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus.ru

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus.ru

Жители России смогут использовать цифровые дубликаты документов уже в 2021 году, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

В ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике он отметил, что во время пандемии коронавируса данная схема была апробирована при помощи цифровых пропусков.

По словам министра, в результате все поняли, что не обязательно иметь справку в бумажном виде, поскольку ее прекрасно заменяет QR-код, который проверяют в онлайне.

© pixabay.com

© pixabay.com

«Мы согласовали и сейчас близки максимально к принятию решения о том, что цифровые двойники основных документов личного хранения будут у вас в мобильном приложении и вы сможете их использовать взамен бумажных документов», — цитирует Шадаева ТАСС.

Он уточнил, что это касается всех документов, включая водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Ранее глава Минцифры РФ призвал обеспечить россиян электронной подписью. По его словам, россиянам должны предоставить право совершать больше юридически значимых действий онлайн.

Также сообщалось о завершении работы над российским приложением «Мобильный идентификатор» для электронного паспорта. В настоящий момент оно проходит сертификацию.

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