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Глава Минцифры РФ призвал обеспечить россиян электронной подписью

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© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Государство должно обеспечить граждан России электронной подписью, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Выступая на инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!», он отметил, что россиянам должны предоставить право совершать больше юридически значимых действий онлайн, для чего необходима электронная подпись.

По его словам, в условиях пандемии коронавируса оказалось, что многие госуслуги можно получать онлайн.

«Мы системно шли к электронным услугам и сервисам, а пандемия позволила сильно увеличить темпы на этом пути, — цитирует Шадаева ТАСС. — Многие административные барьеры, которые казались нерушимыми, в этот момент достаточно быстро были преодолены».

Министр пояснил, что очное посещение для оформления госуслуги де-факто являлось стандартом, а сейчас стало понятно, что ее можно получать «из дома, никуда не выходя».

В этой связи глава Минцифры РФ призвал обеспечить россиян электронной подписью, чтобы они могли не только пользоваться электронными госуслугами, но и подписывать договоры аренды, договоры на оказание услуг связи и совершать юридически значимые сделки в цифровых каналах.

Как отмечает агентство, в электронном документообороте применяются два вида электронной подписи: простая электронная подпись и усиленная. Они отличаются степенью защиты и областью применения.

Ранее сообщалось, что Московский кредитный банк (МКБ) сообщил о внедрении электронной подписи в мобильный банк, благодаря чему клиенту смогут удобно и безопасно подтверждать финансовые транзакции.

Решение под названием PayControl отличается от привычных одноразовых паролей в sms или push-уведомлениях тем, что код подтверждения операции формируется непосредственно на мобильном устройстве, и даже его перехват мошенниками не приведет к краже средств со счета.

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