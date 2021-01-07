найти ×
   
  • USD
    73.88
  • EUR
    90.79
СохранитьСохранено0
×

-203163

«Это конец»: Трамп заявил о готовности передать власть Байдену

Small f632c44589
© AP/TASS

© AP/TASS

Действующий президент США Дональд Трамп заявил о готовности передать власть избранному главе государства Джозефу Байдену, хотя он и не согласен с результатами прошедших в стране выборов. Текст обращения Трампа опубликовал в своем микроблоге в Twitter помощник президента Дэниел Скавино.

Дональд Трамп заверил своих сторонников, что передача власти вовсе не означает признания им своего поражения в гонке за пост президента.

«Это конец величайшего первого срока в истории президентства. Но мы продолжим бороться за то, чтобы были засчитаны только законно поданные голоса», — утверждает Трамп.

Ранее Конгресс США утвердил избрание Джозефа Байдена президентом страны, несмотря на многочисленный протест сторонников действующего главы государства Дональда Трампа, который, как известно, закончился штурмом Капитолия.

Байден получил более 270 голосов выборщиков, а Трамп — 232.

Напомним, что накануне протестующие против итогов президентских выборов в США ворвались в здание Капитолия, где проходило заседание Конгресса. Правоохранители вынуждены были применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Сообщается, что в ходе столкновения с силовиками погибли четыре человека.

Бывший президент США Барак Обама назвал действия протестующих, совершенные при подстрекательстве Трампа, «великим позором». Он призвал Дональда Трампа перестать «лгать о фальсификациях на выборах» и признать свое поражение в гонке за пост главы государства.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Космос
NASA сообщило о новом потенциально опасном астероиде
-307622читать позжечитаю позже
Религия
«Чуда святого Януария» не случилось: Неаполь ждет беды из-за COVID-19
208825читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Виноград, шоколад и зеленый чай признали средством против COVID-19

Химические вещества этих продуктов способны подавлять ферменты вируса.

2024759читать позжечитаю позже

Здоровье
Гранат, черноплодная рябина и зеленый чай помогут в борьбе с COVID-1916 ноября 2020

Об этом заявили немецкие ученые.

4014028читать позжечитаю позже