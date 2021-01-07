«Это конец»: Трамп заявил о готовности передать власть Байдену

Действующий президент США Дональд Трамп заявил о готовности передать власть избранному главе государства Джозефу Байдену, хотя он и не согласен с результатами прошедших в стране выборов. Текст обращения Трампа опубликовал в своем микроблоге в Twitter помощник президента Дэниел Скавино.

Дональд Трамп заверил своих сторонников, что передача власти вовсе не означает признания им своего поражения в гонке за пост президента.

«Это конец величайшего первого срока в истории президентства. Но мы продолжим бороться за то, чтобы были засчитаны только законно поданные голоса», — утверждает Трамп.

Ранее Конгресс США утвердил избрание Джозефа Байдена президентом страны, несмотря на многочисленный протест сторонников действующего главы государства Дональда Трампа, который, как известно, закончился штурмом Капитолия.



Байден получил более 270 голосов выборщиков, а Трамп — 232.

Напомним, что накануне протестующие против итогов президентских выборов в США ворвались в здание Капитолия, где проходило заседание Конгресса. Правоохранители вынуждены были применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Сообщается, что в ходе столкновения с силовиками погибли четыре человека.

Бывший президент США Барак Обама назвал действия протестующих, совершенные при подстрекательстве Трампа, «великим позором». Он призвал Дональда Трампа перестать «лгать о фальсификациях на выборах» и признать свое поражение в гонке за пост главы государства.