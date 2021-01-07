Обама: штурм Конгресса войдет в историю США как момент великого позора

Экс-президент США Барак Обама прокомментировал акцию протеста сторонников действующего президента страны Дональда Трампа, которая окончилась штурмом Конгресса.

Обама считает, что действия протестующих, совершенные при подстрекательстве Трампа, войдет в историю США как момент «великого позора». Экс-президент призвал Дональда Трампа перестать «лгать о фальсификациях на выборах» и признать свое поражение в гонке за пост главы государства.

Последние два месяца Республиканская партия и союзные ей СМИ категорически не желают говорить своей аудитории правду о том, что избранный президент Джозеф Байден победил честно и будет инаугурирован 20 января, — заявил Обама.

Напомним, что накануне протестующие против итогов президентских выборов в США ворвались в здание Капитолия, где проходило заседание Конгресса. Правоохранители вынуждены были применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Сообщается, что в ходе столкновения с силовиками погибли четыре человека.

