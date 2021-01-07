Конгресс США утвердил избрание Байдена президентом

Конгресс США утвердил избрание Джозефа Байдена президентом страны, несмотря на многочисленный протест сторонников действующего главы государства Дональда Трампа, который, как известно, закончился штурмом Капитолия.

По данным Reuters, Байден набрал более 270 голосов выборщиков.

Заседание Конгресса продолжалось 10 часов и стало самым длинным в истории.

Напомним, что накануне протестующие против итогов президентских выборов в США ворвались в здание Капитолия, где проходило заседание Конгресса. Правоохранители вынуждены были применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Сообщается, что в ходе столкновения с силовиками погибли четыре человека.

Бывший президент США Барак Обама назвал действия протестующих, совершенные при подстрекательстве Трампа, «великим позором». Он призвал Дональда Трампа перестать «лгать о фальсификациях на выборах» и признать свое поражение в гонке за пост главы государства.

В тоже время социальные сети Facebook, Twitter, Instagram и YouTube заморозили аккаунты Трампа из-за его видеообращения к своим сторонникам. Twitter заблокировал аккаунт президента на 12 часов, Instagram и Facebook — на 24 часа. Модераторы соцсетей сообщили, что видеообращение Трампа нарушает их корпоративные правила.