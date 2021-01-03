В Госдуме и Совфеде отреагировали на территориальные претензии Эстонии

Комментируя высказывание спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса, заявившего, что границу с Россией должен определять Тартуский мирный договор 1920 года, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предположил, что слова эстонского политика ориентированы на «внутреннюю аудиторию».

Слуцкий отметил, что подобные заявления создают дополнительную напряженность в двустороннем и межпарламентском сотрудничестве.

По его словам, таким образом, все больше отдаляются перспективы выхода на ратификацию российско-эстонского пограничного договора 2014 года.

Депутат Госдумы Елена Панина назвала высказывание Пыллуааса неуместным и предупредила о риске обострения международной обстановки. «Этим могут воспользоваться влиятельные силы на Западе, видящие в прибалтийских государствах инструмент давления на Россию, — сказала она в беседе с „РИА Новости“. — В этом случае Прибалтийские страны, в частности Эстония, могут оказаться в эпицентре глобальной конфронтации».

В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Таллин не сможет выстроить с Москвой нормальные отношения, пока эстонские политики будут допускать подобные высказывания. «Я думаю, что когда распадался Советский Союз в 1991 году, все границы между республиками были поделены. Новые государства постсоветские остались в этих границах. А ссылаться на договора 1921 года бессмысленно», — цитирует его «РЕН ТВ».

По мнению члена международного комитета Совфеда Сергея Цекова, инициатива Пыллуааса — способ «привлечь к себе внимание», поскольку изменение границ между Россией и Эстонией невозможно. Он напомнил в комментарии «РИА Новости», что согласно Конституции РФ, в соответствии с внесенными изменениями, отторжение российской территории недопустимо.

В феврале президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что заключенный с СССР в 1920 году Тартуский мирный договор по-прежнему остается действующим. По ее словам, этот договор был, есть и останется свидетельством о рождении эстонского государства.

Напомним, 2 февраля 1920 года большевики подписали мирный договор с эстонцами, щедро оделив их российскими землями, в частности, передав им основанный еще великим князем Иваном III Ивангород и Печоры. Сегодня же Таллин позволяет себе заявлять, что «Россия аннексировала 5% территории Эстонии».