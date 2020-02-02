Президент Эстонии признала действующим Тартуский мирный договор

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что заключенный с СССР в 1920 году Тартуский мирный договор по-прежнему остается действующим.

По ее словам, этот договор был, есть и останется свидетельством о рождении эстонского государства.

«Мы восстановили нашу независимость на основе правовой преемственности», — приводит ФАН слова Кальюлайд, сказанные во время ее выступления в городе Тарту.

Она добавила, что Эстония не присоединилась к Советскому Союзу добровольно, пишет «Интерфакс».

Кальюлайд также отметила, что Эстония уважает международный консенсус, достигнутый после Второй мировой войны, поэтому границы Европы не следует «перерисовывать».

Ранее сообщалось, что эстонские власти не собираются ратифицировать подписанный в 2014 году договор о государственной границе с РФ. По мнению главы эстонского парламента, это будет означать аннулирование Тартуского мирного договора 1920 года и правопреемственности республики.

Газета «Взгляд» напоминает, что ровно сто лет назад, 2 февраля 1920 года, большевики подписали мирный договор с эстонцами, щедро оделив их российскими землями, в частности, передав им основанный еще великим князем Иваном III Ивангород и Печоры. Сегодня же Таллин позволяет себе заявлять, что «Россия аннексировала 5% территории Эстонии».