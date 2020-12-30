За всю историю метеонаблюдений в Москве 2020 год оказался самым теплым

2020 год стал самым теплым в Москве за всю историю метеонаблюдений, начиная, по меньшей мере, с 1780 года.

По данным Метеорологической обсерватории географического факультета МГУ, среднегодовая температура воздуха в столице в уходящем году впервые превысила отметку в восемь градусов, составив +8,1ºС.

Предыдущим рекордсменом считался 2019 год (+7,8ºС).

Нынешнее достижение стало возможным благодаря аномально теплой и почти бесснежной зиме, а также очень теплой осени.

Самыми теплыми месяцами за всю историю измерений стали январь и октябрь 2020 года со среднемесячной температурой воздуха соответственно -0,1 и +9,5ºС.

© Сергей Савостьянов/ТАСС

«Примечательно, что целых девять из двенадцати месяцев 2020 года оказались теплее современной климатической нормы для Москвы (средних значений за 30-летний период с 1981 по 2010 гг.)», — приводятся на сайте МГУ слова ведущего научного сотрудника кафедры метеорологии и климатологии географического факультета Михаила Локощенко. Причем в январе и феврале норма была превышена более чем на шесть градусов.

По прогнозам синоптиков, в новогоднюю ночь в Подмосковье может потеплеть до +1 °С. При этом ожидается ледяной дождь.

Ранее сообщалось, что последние два дня декабря и первые три дня января температура воздуха в Москве удержится в пределах 0…+2 °С. В новогоднюю ночь в столичном регионе будет идти дождь.

Синоптики пришли к выводу, что в ночь на 1 января москвичам не стоит ожидать суровых морозов и обильных снегопадов.