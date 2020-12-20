Составлен прогноз погоды в новогоднюю ночь в Москве

Синоптики пришли к выводу, что в ночь на 1 января москвичей не ожидают суровые морозы и обильные снегопады.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, средняя температура в столице в новогоднюю ночь составляет минус 7,1 градусов, а количество осадков — в среднем 1,1 мм.

Метеоролог также призвал не доверять прогнозам на Новый год, поскольку вероятность того, что они сбудутся, такая же, как у «прогнозов на 100 дней вперед».

По словам Вильфанда, достоверный прогноз появится не раньше, чем за неделю до праздника.

«Для того, чтобы у москвичей было представление о том, какой бывает новогодняя погода, мои коллеги изучили статистические данные, — рассказал он ТАСС. — Средняя ночная температура во второй половине XX века 1 января была минус 9,1 градусов, а за последние 20 лет — минус 7,1 градуса».

Таким образом, температура повысилась на 2 градуса, резюмировал Вильфанд.

© Сергей Бобылев/ТАСС

Кроме того, он отметил, что начало года с плюсовой температурой не является большой редкостью, а количество осадков в новогоднюю ночь в XXI веке уменьшилось примерно на 40%. «Среднее суточное количество осадков в прежние годы составляло 1,5 мм, а в нынешнем веке — 1,1 мм», — сообщил синоптик.

Вильфанд напомнил, что снежный покров практически отсутствовал в 2008 году (2 см), в 2014 и 2016 годах он составлял 3 см, в 2020 году — 1 см, а в 2018 году снега не было вообще.

Как писал ранее ridus.ru, в конце следующей недели на столицу обрушатся снегопады и метели, принесенные циклоном «Грета». По прогнозам, выпадет половина месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до 20 сантиметров.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос «Евгений Тишковец предупредил москвичей и других жителей столичного региона о том, что уже в январе им придется пережить сильные температурные колебания: будут оттепели и заморозки вплоть до минус 30 градусов.