Ледяной дождь ожидается в Подмосковье в новогоднюю ночь
- 29 декабря 2020, 16:40
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Жителей Подмосковья предупредили о ледяном дожде, который может пройти в новогоднюю ночь.
Водителям и пешеходам не следует терять бдительность, заявили в Министерстве транспорта Московской области.
«В новогоднюю ночь есть вероятность ледяных дождей», — сообщили в ведомстве.
В связи с этим водителей призвали быть предельно внимательными в черте города и соблюдать скоростной режим, не маневрировать и держать дистанцию.
Пешеходам рекомендовано ожидать транспорт строго на посадочных площадках, переходить дорогу в зонах пешеходных переходов, а в темное время надевать световозвращатели.
«Оперштаб круглосуточно мониторит ситуацию, чтобы дорожные службы могли оперативно реагировать на ухудшение погодных условий для обеспечения безопасного проезда транспорта и комфортного подхода для пешеходов», — приводит сообщение министерства «РЕН ТВ».
По прогнозам синоптиков, в новогоднюю ночь в Подмосковье может потеплеть до +1 °С, отмечает телеканал.
Ранее сообщалось, что последние два дня декабря и первые три дня января температура воздуха в Москве удержится в пределах 0...+2 °С. В новогоднюю ночь в столичном регионе будет идти дождь.
Синоптики пришли к выводу, что в ночь на 1 января москвичам не стоит ожидать суровых морозов и обильных снегопадов.
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